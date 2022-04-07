Warner Bros. отстранила Эзру Миллера от съемок

Киностудия Warner Bros. отстранила актера Эзру Миллера от съемок после его ареста за хулиганство. Как сообщает Rolling Stone со ссылкой на собственный источник, это произошло еще 30 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры утверждают, что руководство Warner Bros. и DC провело экстренную встречу, на которой было решено поставить на паузу все находящиеся в производстве проекты с Миллером.

Как рассказали источники, Миллеру были свойственны "частые срывы" во время съемок "Флэша", он не контролировал себя, однако не вел себя агрессивно и жестоко.