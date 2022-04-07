Умерла звезда сериала "Клан Сопрано" Рэй Аллен

В возрасте 95 лет скончалась американская актриса Рэй Аллен (Рафаэлла Джулия Тереза Абруццо), известная, прежде всего, по роли тети Квинтины Бландетто в сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщает издание People со ссылкой на близких кинозвезды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аллен родилась в 1926 году в Нью-Йорке, окончила Американскую академию драматического искусства. После окончания Второй мировой войны оказалась на подмостках Бродвея. В 1956 году за яркие работы в мюзиклах была номинирована на премию "Тони", а в 1971 году удостоилась награды за лучшую женскую роль в пьесе "И мисс Рирдон выпьет немного".

Самым ярким образом Аллен в кино стала роль Квинтины Бландетто в знаменитом сериале "Клан Сопрано". Также ее можно увидеть в сериалах "Анатомия страсти", "Полиция Нью-Йорка" и других.