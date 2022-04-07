В Лондоне представят оперу о последних днях Курта Кобейна

В Королевском оперном театре Лондона "Ковент-Гарден" покажут оперу по мотивам последних дней жизни вокалиста музыкальной группы Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает The Guardian, постановка "Last Days" ("Последние дни") адаптирована по сценарию одноименного фильма, вышедшего в 2005 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера оперы состоится уже в октябре 2022 года. "В знаменитом фильме изображен вымышленный персонаж, основанный на Кобейне. Зрители увидели его погружение в депрессию и проблемы с наркотиками незадолго до самоубийства", - рассказали источники о сюжете постановки.

Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года. Несмотря на официальную версию, существует множество теорий и о других причинах смерти исполнителя. В последнее время вокалист Nirvana страдал от затяжной депрессии.