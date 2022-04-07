Манаф Агаев приехал на передачу на люксовом автомобиле

Манаф Агаев, который стал гостем передачи ведущего и продюсера Тариха Алиева (Толик), транслировавшейся на MTV, прокомментировал новость о том, что его автомобиль удерживался на штрафстоянке, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Певец сказал, что люксовая машина, действительно, принадлежит ему. Далее в передаче были показаны кадры, на которых Манаф приехал на своей машине на передачу.

М.Агаев пояснил, что его машина на самом деле не такая уж и дорогая.

Отметим, что несколько дней назад в прессе от имени адвоката певца распространилась информация о том, что принадлежащий исполнителю автомобиль Mercedes-Benz незаконно удерживался на штрафстоянке.

Начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что обвинения адвоката необоснованны.

Напомним, 17 февраля в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен визит певца на освобожденные от оккупации территории. Спустя некоторое время М.Агаев и находившийся с ним Санан Гусейнов были арестованы на 15 суток.