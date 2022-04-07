Скончался известный актер

Тайваньский актер Ван Юй (Джимми Ван Юй) умер 5 апреля в больнице, сообщает Deadline со ссылкой на дочь покойного Линду. Артисту было 79 лет, передает Day.Az.

Известно, что в последние шесть лет мастер боевых искусств боролся с заболеванием, характер которого не сообщается.

Ван Юй в 1960-х активно снимался в боевиках гонконгской киностудии Shaw Brothers. Его самый известный фильм - "Однорукий меченосец", в котором он показал владение мечом, свой коронный навык. Картина стала первой работой гонконгской киностудии, собравшей в местном прокате миллион гонконгских долларов.

Всего Джимми Ван Юй снялся в 40 боевиках и фильмах о боевых искусствах.

Его обвиняли в убийстве, но позже обвинения были сняты. Кроме того, Ван Юй хвастал, что его нанимали для убийства политика, но убийство не произошло.

В последний раз Ван Юй снялся в кино в 2013 году - его последней работой стал хоррор-фильм "Душа".