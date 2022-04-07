Новые снимки Брюса Уиллиса после новостей о болезни

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг представила в социальной сети Instagram снимки с супругом, сделанные во время прогулки на природе.

Как передает Day.Az, фотографии сделала их десятилетняя дочь Мейбл, оставившая к снимкам следующий комментарий: "Мама и папа в своей любимой среде обитания".

Ранее в официальном сообщении семьи 67-летнего актера было заявлено, что у него диагностировали афазию - расстройство речи, вызываемое повреждением мозга (например, после инсульта или травмы головы, или вследствие воспалительного процесса). При заболевании человеку сложно понимать речь и подбирать слова, а также читать и писать.