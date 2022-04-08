Известной певице сделали предложение в Париже

37-летняя певица Аврил Лавин выходит замуж. Ее избранником оказался американский певец Мод Сан. До момента помолвки пара состояла в отношениях чуть больше года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аврил рассказала, как Мод сделал ей предложение. Это произошло в Париже. Пара отправилась на прогулку по реке Сене. Романтическую обстановку дополнял скрипач, шампанское и розы.

"Это было самое идеальное романтическое предложение, о котором я когда-либо могла мечтать, - рассказала Аврил в интервью изданию People. - Казалось, что время остановилось, и в данный момент мы были только вдвоем".

Возлюбленный преподнес Лавин кольцо с внушительным бриллиантом в форме сердца, сделал на заказ в ювелирном магазине XIV Karats. На внутренней части украшения выгравированы слова "Привет, икона". Именно с этой фразой Мод впервые обратился к певице. А с внутренней стороны его кольца гравировка гласит "Mod + Avril".

Для Аврил Лавин этот брак станет третьим. Первым мужем звезды стал ее давний друг Дерек Уибли - лидер группы Sum 41. А второй раз она вышла замуж за солиста Nickelback Чада Крюгера, который старше ее на десять лет.