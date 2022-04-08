Невеста Бекхэма боится испортить грядущую свадьбу

Бруклин Бекхэм и его невеста модель, актриса Никола Пельтц поженятся 9 апреля. 27-летняя девушка очень переживает за первый свадебный танец. Она призналась в этом, отвечая на вопросы британского Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я совершенно не умею двигаться под музыку и боюсь все испортить. Это моя главная боль", - поделилась дочь знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельтца.

А 23-летний Бруклин Бекхэм беспокоится, что не сможет сдержать эмоций на свадьбе. Но модель обещала поддержать возлюбленного.

"Он всегда такой нежный и ранимый. Уверена, он растрогается от умиления", - отметила актриса.

Пара рассказала, что церемония пройдет во Флориде в особняке семьи Пельтц с видом на океан. Ведущим будет отец жениха Дэвид Бекхэм, а диджеем - Снуп Догг. СМИ сообщают, что торжество обойдется паре в три миллиона долларов.

Бруклин Бекхэм сделал предложение Николе Пельтц в 2020 году. Пара готовилась к свадьбе два года.