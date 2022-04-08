Известный актер признался в продаже наркотиков

Идрис Эльба, известный по роли Хеймдалля в проектах кинематографической вселенной Marvel, рассказал о том, что продавал запрещенные вещества на момент начала работы в кино. В интервью для Screen Rant актер признался, что таким способом пытался продвинуться по карьерной лестнице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Комик Дэйв Чаппель помнит меня, потому что он покупал у меня наркотики", - уточнил Эльба. Параллельно будущий актер работал швейцаром и ди-джеем.

В 2000-х артист исполнил одну из главных ролей в полицейской драме "Прослушка". Сериал рассказывает о расследовании дела по торговле запрещенными веществами преступной группировкой. Эта роль помогла Эльбе зарекомендовать себя в Голливуде, и с тех пор актер получил роли в Marvel, франшизе "Форсаж" и других крупных проектах.

Эльба добавил, что уже давно прекратил торговлю наркотиками. Сейчас он успешно снимается в кино и продюсирует проекты со своим участием. В 2022 году выйдет фильм "Зверь", в котором актер исполнил главную роль.