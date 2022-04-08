Актриса Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом, сообщает New York Times. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она не сможет выйти на сцену в ближайшем показе бродвейской постановки "Люкс Плаза", в которой играет вместе со своим супругом Мэтью Бродериком.

Бродерик также сдал положительный тест на коронавирус, его заменили Майклом Макгратом. Однако из-за болезни Паркер показ пришлось отменить вовсе.