https://news.day.az/showbiz/1451444.html Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом
Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом
Актриса Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом, сообщает New York Times. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она не сможет выйти на сцену в ближайшем показе бродвейской постановки "Люкс Плаза", в которой играет вместе со своим супругом Мэтью Бродериком.
Бродерик также сдал положительный тест на коронавирус, его заменили Майклом Макгратом. Однако из-за болезни Паркер показ пришлось отменить вовсе.
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