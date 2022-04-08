Звезда «Великолепного века» Узерли не торопится худеть

Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли призналась, что еще не вернулась в добеременную форму. Но звезду не волнуют цифры на весах и отражение в зеркале. Об этом артистка рассказала в интервью "Cosmopolitan", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не стремлюсь прийти в форму как можно скорее, потому что иметь детей - это самая большая радость в жизни. Было бы очень жалко переживать эти моменты, моменты материнства, беспокоясь о своем весе или о том, как ты выглядишь в зеркале. За свою жизнь я была самых разных размеров и, кажется, я научилась любить себя и чувствовать комфортно в любом теле", - объяснила знаменитость.

Младшая дочь Мерьем Узерли появилась на свет в январе 2021 года. Девочку назвали Лили. Актриса говорила, что отец ребенка - американский бизнесмен. Но личность возлюбленного звезда не раскрывает.

Старшей дочери знаменитости Ларе 8 лет. Она родилась от турецкого бизнесмена Джона Атеша. Актриса рассталась с отцом девочки еще до ее появления на свет.