Эмин Агаларов объявил об отмене «Жара-2022» в Баку

Международный музыкальный фестиваль "Жара-2022", проведение которого было запланировано в Баку в конце июля, не состоится.

Как передает Day.Az, об этом заявил народный артист Азербайджана Эмин Агаларовна своей странице в социальной сети Instagram.

"В связи со сложившейся в мире ситуацией, мы вынуждены объявить, что фестиваль "Жара" в этом году в Баку не состоится. Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остаётся излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей. Следите за новостями в ближайшее время", написал он.

Напомним, что вместо фестиваля "Жара-2022" в этом году в Sea Breeze Resort будет проведен Summer Fest.

Билеты, приобретенные на фестиваль ЖАРА, будут действительны для Sea Breeze Summer Fest.