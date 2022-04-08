Эмин Агаларов объявил об отмене «Жара-2022» в Баку
Международный музыкальный фестиваль "Жара-2022", проведение которого было запланировано в Баку в конце июля, не состоится.
Как передает Day.Az, об этом заявил народный артист Азербайджана Эмин Агаларовна своей странице в социальной сети Instagram.
"В связи со сложившейся в мире ситуацией, мы вынуждены объявить, что фестиваль "Жара" в этом году в Баку не состоится. Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остаётся излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей. Следите за новостями в ближайшее время", написал он.
Напомним, что вместо фестиваля "Жара-2022" в этом году в Sea Breeze Resort будет проведен Summer Fest.
Билеты, приобретенные на фестиваль ЖАРА, будут действительны для Sea Breeze Summer Fest.
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