В Баку покажут французский фильм «Этот новый мир»

Кинотеатр Park Cinema покажет французский фильм "Этот новый мир" (La Crosaide). Искрометная комедия рассказывает о жизни парижской семьи - Абеля, Марианн и Жозефа - чья жизнь мгновенно переворачивается после того, как Жозеф становится участником проекта по спасению планеты, передает Day.Az.

Главные роли в фильме сыграли Луи Гаррель ("Офицер и шпион", ("Мечтатели", "Все песни только о любви") и Летиция Каста ("Апачи", "Лицо", "Кошмар за стеной"). Для Гарреля и Каста это вторая совместная работа после фильма "Честный человек". Режиссером и сценаристом картины также выступил Гаррель, который уже представил свой фильм на Каннском кинофестивале в 2021 году.

Отметим, что фильм будет показан один раз в кинотеатре Park Bulvar 13 апреля в 19:00. Вход на мероприятие, организованное посольством Франции и Французским институтом, будет свободным.