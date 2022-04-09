Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на 10 лет

Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии "Оскар" в конце марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба профессионального объединения.

"Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды "Оскар" и не только ее", - говорится в сообщении.

Ранее Смит по собственной инициативе покинул ряды киноакадемиков.

На последней церемонии "Оскара" он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. На этой же церемонии актер был удостоен награды за главную роль в фильме "Король Ричард". Получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию.

"Церемония вручения "Оскаров" должна была стать праздником достижений тех, кто в том году проделал невероятную работу, однако его затмило неприемлемое и опасное поведение, которое продемонстрировал на сцене господин Смит", - говорится в том же сообщении.

Кроме того, организаторы церемонии извинились за то, что в тот день "не отреагировали должным образом", объяснив это своей "неготовностью к непредвиденному". "Мы выражаем благодарность господину Року за то, что он сдержался в этой экстраординарной ситуации, и благодарим ведущих, номинантов, тех, кто вручал награду и получал ее, за уравновешенность и великодушие во время трансляции", - также заявили в киноакадемии.