https://news.day.az/showbiz/1451795.html Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Певица Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с актером Беном Аффлеком. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальную рассылку певицы OnTheJLo.
В электронном письме она разместила видео, на котором она любуется большим обручальным кольцом с зеленым камнем на пальце. Затем камера показывает лицо певицы - она вытирает слезы и говорит: "Ты идеален".
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