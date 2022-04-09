Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с актером Беном Аффлеком. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальную рассылку певицы OnTheJLo.

В электронном письме она разместила видео, на котором она любуется большим обручальным кольцом с зеленым камнем на пальце. Затем камера показывает лицо певицы - она вытирает слезы и говорит: "Ты идеален".