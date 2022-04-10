Умер известный писатель

Британский писатель Джек Хиггинс (наст. имя - Гарри Паттерсон), известный как автор триллеров и шпионских романов, умер в возрасте 92 лет. Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило агентство PA со ссылкой на издательство HarperCollins.

Отмечается, что Хиггинс, написавший за свою жизнь 85 произведений, умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш.

Писатель получил мировую известность в 1975 году после выхода романа "Орел приземлился" - всего было продано более 50 млн экземпляров этой книги по всему миру. В 1976 году роман, рассказывающий про попытку похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) группой спецназовцев из Третьего рейха, был экранизирован американским режиссером Джоном Стерджесом (1910-1992). Главные роли в картине исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Паттерсон родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии в 1929 году. По достижении совершеннолетия он проходил обязательную службу в армии в течение двух лет, после чего изучал социологию в Лондонской школе экономики. Паттерсон работал преподавателем по психологии в школе в английском Лидсе, когда в 1959 году свет увидел его дебютный роман "Печальный ветер с моря".

Среди наиболее популярных произведений Хиггинса - "Отходная молитва" (1987), "Ангел смерти" (1995) и "День расплаты" (2000). Его последний роман - "Полуночный колокол" - вышел в 2017 году и попал в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.