Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с актером Беном Аффлеком, сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальную рассылку певицы OnTheJLo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В электронном письме она разместила видео, на котором она любуется большим обручальным кольцом с зеленым камнем на пальце. Затем камера показывает лицо певицы - она вытирает слезы и говорит: "Ты идеален".