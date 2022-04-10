https://news.day.az/showbiz/1451857.html Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Певица Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с актером Беном Аффлеком, сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальную рассылку певицы OnTheJLo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В электронном письме она разместила видео, на котором она любуется большим обручальным кольцом с зеленым камнем на пальце. Затем камера показывает лицо певицы - она вытирает слезы и говорит: "Ты идеален".
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