Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые спел Imagine

Британский певец Джулиан Леннон, старший сын покойного участника группы The Beatles Джона Леннона, впервые спел песню Imagine в ходе благотворительного концерта. Запись музыкального номера была опубликована на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 59-летний артист нарушил свое обещание никогда публично не исполнять культовую композицию отца. "Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире (...). Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся", - отметил Леннон.

Джулиан Леннон - сын Джона Леннона от брака с первой женой Синтией. Свой первый музыкальный альбом Valotte он выпустил в 21 год. Всего дискография артиста насчитывает семь пластинок.