Блогер-азербайджанец сделал дорогой подарок своему отцу
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Самый популярный в социальной сети Instagram азербайджанец Гусейн Гасанов, прославившийся своими вайнами, сделал дорогой подарок своему отцу.

На публикации, которые появились у него в инстаграм-аккаунте, обратили внимание в Day.Az.

Большинство зрителей, прокомментировавших видео, высоко оценили внимание блогера к отцу.