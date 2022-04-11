Во втором сезоне "Игры в кальмара" в шоу вернут двух главных героев

Режиссер популярного сериала Netflix "Игра в кальмара" (Ojingeo geim) Хван Дон Хек подтвердил, что во втором сезоне шоу в историю вернутся два ключевых персонажа: главный герой Сон Ки Хун и распорядитель Хван Ин Хо, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Об этом корейский постановщик рассказал в интервью для издания Deadline.

Согласно информации, возвращение этих персонажей было очевидно, но данное заявление режиссера является первым официальным признанием, что Ли Джон-джэ и Ли Бен Хон вернуться к своим ролям в продолжении.

Ранее Хван Дон Хек также допустил, что в новом сезоне "Игры в кальмара" вернется актриса Хоен Чжон, которая сыграла в сериале беженку из Северной Кореи. В продолжении Чжон может выступить в роли сестры-близнеца своей героини из первого сезона.

Премьера второго сезона "Игры в кальмара" должна состояться в 2024 году.