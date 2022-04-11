Раскрыта стоимость свадебного подарка Дэвида Бекхэма сыну

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес сыну Бруклину винтажный автомобиль в качестве подарка на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, экс-футболист подарил Бруклину и его жене, актрисе Николе Пельтц, двухместный электрокар Jaguar XK140 голубого цвета 1954 года выпуска. Известно, что машину полностью отреставрировали и видоизменили под современный автомобиль к торжеству в компании Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года является сам Дэвид Бекхэм.

Согласно материалу, на реконструкцию уникального транспортного средства ушло свыше тысячи часов работы команды мастеров из 120 человек, которые трудятся в Lunaz. Журналисты также раскрыли цену презента: выяснилось, что обновленное авто стоит 500 тысяч долларов.