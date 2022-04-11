Аль Пачино заметили на свидании с молодой девушкой

Как утверждают зарубежные СМИ, легенда Голливуда Аль Пачино вновь ходит на свидания. На этот раз с 28-летней восточной красавицей Нур Альфаллах. Пару заметили в минувшую субботу в одном из ресторанов Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Возлюбленные не просто поужинали вместе, но и затем уехали куда-то в одной машине. Ранее среди любовников знойной брюнетки Альфаллах были замечены лидер The Rolling Stones Мик Джаггер, а также актер и режиссер Клинт Иствуд.

Для Аль Пачино - это не первые отношения с женщинами, которые гораздо младше него. Ранее он встречался с 40-летней израильской актрисой Мейталь Дохан. Но два года назад пара рассталась.