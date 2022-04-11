Тяжелобольная актриса "Топпуш баджи" о состоянии своего здоровья

На данный момент нахожусь дома, жду результатов анализа крови. Об этом сказала в понедельник Trend заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева, известная зрителям своим персонажем "Топпуш баджи", передает Day.Az.

"Месяц назад завершила химиотерапию. После прошла обследование с помощью компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, которые выявили, что болезнь распространилась на легкие и печень. Пока не получены результаты анализа крови, врачи не могут дать какой-либо прогноз. Сейчас нахожусь дома, стараюсь мыслить позитивно", - подчеркнула заслуженная артистка Азербайджана.

Отметим, что несколько лет назад актрисе был поставлен онкологический диагноз. Летом 2018 года ей была проведена операция в Национальном центре онкологии в Баку.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".