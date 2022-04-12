https://news.day.az/showbiz/1452321.html Бритни Спирс беременна третьим ребенком
Бритни Спирс беременна третьим ребенком
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором сообщила, что беременна третьим ребенком, сообщает Day.Az со ссылкой на USA Today.
"Итак, я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок", - написала она.
40-летняя артистка рассказала, что была удивлена изменениями в весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре