Бритни Спирс беременна третьим ребенком

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором сообщила, что беременна третьим ребенком, сообщает Day.Az со ссылкой на USA Today.

"Итак, я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок", - написала она.

40-летняя артистка рассказала, что была удивлена изменениями в весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.