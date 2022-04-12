Жених Бритни Спирс подтвердил ее беременность

28-летний американский актер, бодибилдер и модель Сэм Асгари подтвердил беременность своей невесты, 40-летней поп-звезды Бритни Спирс. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Асгари рассказал, что предстоящее отцовство станет самой важной частью его жизни, а также сообщил, что рождение детей - естественная часть крепких отношений. "Брак и рождение детей - естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и взаимным уважением. Отцовство - это именно то, чего я так долго искал, я отношусь к этому серьезно. Это самая важная часть жизни, которую мне предстоит пройти", - поделился актер.