Заслуженный артист Азербайджана перенес операцию

Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра заслуженный артист АР Чингиз Ахмедов перенес операцию.

Об этом говорилось в эфире одной из телевизионных программ, где демонстрировались кадры с актером, снятые в больнице, передает Day.Az со ссылкой на axşam.az.

Сообщается, что Ч.Ахмедову удалили грыжу, образовавшуюся после операции на передней стенке брюшной полости. Артисту, которому становилось все хуже, пришлось повторно лечь в медучреждение.

"Мечтаю поскорее выписаться из больницы", - отметил он.