https://news.day.az/showbiz/1452545.html Заслуженный артист Азербайджана перенес операцию
Заслуженный артист Азербайджана перенес операцию
Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра заслуженный артист АР Чингиз Ахмедов перенес операцию.
Об этом говорилось в эфире одной из телевизионных программ, где демонстрировались кадры с актером, снятые в больнице, передает Day.Az со ссылкой на axşam.az.
Сообщается, что Ч.Ахмедову удалили грыжу, образовавшуюся после операции на передней стенке брюшной полости. Артисту, которому становилось все хуже, пришлось повторно лечь в медучреждение.
"Мечтаю поскорее выписаться из больницы", - отметил он.
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