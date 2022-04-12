Ройа назвала даты новых концертов

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан анонсировала проведение трехдневных концертов, которые были ранее перенесены из-за эпидемиологической ситуации и введенных ограничений, передает Day.Az.

Напомним, что певица планировала выступить с новой концертной программой "Nazlı" в период с 6 по 9 марта 2020 года в Бакинском Конгресс центре, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на неопределённый срок.

Сегодня исполнительница огласила новые даты проведения перенесенных концертов - они состоятся с 23 по 25 сентября в Бакинском Конгресс центре; концертная программа продлится полтора часа, стоимость билетов составит от 20 до 150 манатов.

Пресс-служба Ройи отмечает, что билеты на ранее купленные даты останутся действительными на сентябрьские концерты.