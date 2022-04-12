Кадры роскошной виллы Пугачевой и Галкина в Израиле

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми живут в Израиле. В Сети появились фото их нового роскошного поместья, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Сообщается, что звездные супруги сняли шикарную трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии, где живет брат Максима.

"Раньше пара уже отдыхала в Израиле и снимала особняк с 14 спальнями, а также домом для прислуги. Еще бы, ведь супружеская чета привыкла к комфорту в своем подмосковном замке в селе Грязь", - отмечают российские СМИ.

Как известно, Галкин, имея еврейские корни, планирует получить паспорт гражданина Израиля, вместе с женой они уже приступили к поиску подходящей школы для своих детей.

Около виллы припаркован черный лимузин - вероятно, он тоже принадлежит звездной паре.