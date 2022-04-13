Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек делал ей предложение

Певица Дженнифер Лопес рассказала на своем официальном сайте, как актер Бен Аффлек сделал ей предложение. Она призналась поклонникам, что лежала в ванной и ничего не подозревала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В субботу вечером я была в моем любимом месте на земле (лежала в ванне с пеной), и тут мой дорогой человек встал на одно колено и сделал предложение. Он застал меня врасплох. Я просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходит снова. Я буквально потеряла дар речи, и тогда Бен спросил: "Это да?". Я ответила: "ДА, конечно, это ДА!"", - поделилась трогательным моментом знаменитость.

Артист подарил возлюбленной кольцо с большим камнем редкого зеленого цвета. Певица показывала его в соцсетях.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно, что пара распалась.

Позже актер женился на коллеге Дженнифер Гарнер, у них трое детей. А певица родила двойняшек в браке с музыкантом Марком Энтони. В конце 2020 года Аффлек расстался с последней избранницей - артисткой Аной де Армас, а Лопес весной этого года разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.