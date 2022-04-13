Виктория Бекхэм надела колье за £2 млн на свадьбу сына

Стоимость колье, в котором на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц появилась мать жениха Виктория Бекхэм, составила £2 млн. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайнер выбрала украшение из желтого золота с бриллиантами грушевидной огранки. Ювелирный эксперт Кайрон Кеог, соучредитель ROX Diamonds & Thrills, оценил камни весом 15 каратов.

"Виктория надела богато украшенное колье из 18-каратного желтого золота с бриллиантом грушевидной огранки, который выглядит так, будто его вес составляет 12-15 каратов. Его белизна указывает на чистоту камня, поэтому он может стоить £1,3-2 млн", - говорит он.

Для торжественного мероприятия по случаю бракосочетания старшего сына Виктория Бекхэм надела платье своего бренда Victoria Beckham. Это было первое кутюрное платье марки, над которым пять дней работали сотрудники лондонского офиса. Ткань была разработана на одной из любимых фабрик Бекхэм