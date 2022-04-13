Бен Аффлек и Дженнифер Лопес присматривают дом за $165 млн

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили поместье The Manor стоимостью $165 млн, построенное в 80-х телевизионным магнатом Аароном Спеллингом. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, у пары уже сорвалась сделка по покупке особняка в Бель-Эйр за $55 млн, поэтому актеры начали присматривать новую жилплощадь. Во вторник, 12 апреля, их заметили около "Орфографического поместья", как еще называют особняк The Manor, находящийся в пригороде Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз.

Дом считается одним из самых больших в округе - его общая площадь составляет 56 тыс. кв.м. В особняке имеется 100 гаражных мест, 14 спален и 27 ванных комнат. Среди удобств - кегельбан, кинотеатр, теннисный корт, парикмахерская, бассейн и джакузи. Общая территория поместья - 4,6 акров.

Последним владельцем дома был анонимный покупатель из Саудовской Аравии, который приобрел особняк за $120 млн.