Том Хэнкс станет продюсером сериала о Второй мировой войне

Известный актер Том Хэнкс совместно с кинопродюсером Гари Гетцманом выступит в качестве продюсера сериала о Второй мировой войне. Проект разрабатывается для стримингового сервиса Apple TV+, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает Deadline, многосерийный фильм будет называться "Властелины воздуха" ("Masters of the Air"). Разработкой шоу займутся Playtone, Apple Studios и компания Стивена Спилберга Amblin Television.

Речь пойдет о молодых американских пилотах, которые оказали влияние на исход войны. Одного из главных героев сыграет актер Остин Батлер. К слову, сейчас он снимается в байопике об Элвисе Пресли и играет самого короля рок-н-ролла.