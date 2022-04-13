Николас Кейдж сравнил себя с героем романа Достоевского

Николас Кейдж заявил, что в старших классах вел себя как главный герой романа Достоевского "Братья Карамазовы". Об этом он рассказал в интервью порталу Reddit в связи с выходом на широкие экраны фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором актер сыграл самого себя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В беседе Кейдж признался в любви к русской классической литературе. Особенно, по его словам, он "обожает" Дмитрия Карамазова за то, что тот "счастлив, хотя у него нет денег".

"Он просто живет на полную. Он потратил все деньги, чтобы добиться любви девушки. Я тоже однажды сделал нечто подобное. В старших классах я был очень похож на Дмитрия Карамазова", - сказал Кейдж.

58-летний актер вспомнил, как самая красивая девушка в школе пригласила его на выпускной. Однако денег у него не было и тогда он занял их у своей бабушки, а братья помогли ему купить машину.

"И я вбухал все деньги в лимузин с шофером, смокинг и ужин в ресторане и ничуть не пожалел, что потратил столько. Вот это я понимаю - по-карамазовски", - заявил Кейдж.

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж является племянником знаменитого кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Сам актер известен не только своими фильмами, но и участием в разного рода скандалах. Так, в прошлом году в сети появилось видео, на котором нетрезвый артист ведет себя неадекватно в одном из ресторанов Лас-Вегаса.