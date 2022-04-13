https://news.day.az/showbiz/1452954.html Стало известно, когда шоу «Вечерний Ургант» вернётся в эфир
Стало известно, когда шоу «Вечерний Ургант» вернётся в эфир
Стало известно, когда шоу "Вечерний Ургант" вернётся в эфир Первого канала. Зрители не смогут увидеть свежие выпуски юмористической передачи до окончания спецоперации в Украине.
Об этом изданию intermedia.ru рассказал журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с телеканала, передает Day.Az.
Однако говорить с уверенностью о том, что после окончания спецоперации шоу точно вернётся в эфир, нельзя. Окончательная судьба "Вечернего Урганта" остаётся неизвестной.
Напомним, последний выпуск передачи показали на Первом канале 21 февраля. После этого Иван Ургант уехал из России в Израиль.
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