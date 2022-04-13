Группа "ВИА гра" закрывается?

Сегодня появился слух о ликвидации ООО "Группа ВИА гра". Как сообщалось, данное решение принял музыкальный продюсер Константин Меладзе. Компания владеет брендами "Виа гра" и "Группа ВИА Гра". В документах о ликвидации не говорилось о наличии у организации долговых обязательств. Уставной капитал ООО составляет 10 тысяч рублей, передает Day.Az со ссылкой на Вокруг.ТВ.

Концертный директор группы "ВИА Гра" прокомментировал слух. Он опроверг домыслы о прекращении деятельности коллектива. Представитель группы отметил, что на данный момент происходит процесс реорганизации юридического лица. "Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается", - заявил концертный директор в беседе с Super.

Группа "ВИА Гра" была основана в 2000 году продюсерами Дмитрием Костюк и Константином Меладзе. Сначала коллектив состоял из двух участниц - Алены Винницкой и Надежды Грановской. В сентябре того же года прошла премьера первого видеоклипа на песню "Попытка № 5". Сингл мгновенно стал популярным и завоевал премии "Золотой граммофон", "Стопудовый хит" и "Золотая Жар-птица". Следом вышел хит "Я не вернусь", и "ВИА Гра" подписала контракт с лейблом Sony BMG Music Entertainment. Позже к ним присоединилась Анна Седокова и Татьяна Найник. В 2002 году новой участницей стала Вера Брежнева. Певица выступала в трио с Анной Седоковой Надеждой Грановской. Этот состав группы считают "золотым", так как при них "ВИА Гра" была на пике своей популярности как в России, так и за рубежом.

За всю историю состав группы менялся 17 раз. Поп-группа не раз побеждала в различных номинациях. Композиции "ВИА Гры" 17 раз выигрывали в категории "Песня года" и 2 раза становились "Бомбой года" по мнению радиостанции "Динамит FM". Коллектив удостоился 11 наград "Золотого граммофона", получил 6 "Золотых дисков", 3 приза в Love Radio Award и другие.