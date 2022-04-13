Пэрис Хилтон и Кристина Агилера устроили вечеринку в стиле нулевых

Пэрис Хилтон и Кристина Агилера вместе отпраздновали победу Пэрис после вручения премии Daily Front Row Fashion Awards. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пэрис Хилтон и Кристина Агилера вспомнили молодость и веселились до ночи после посещения Daily Front Row Fashion Awards, где Пэрис получила приз "Модный предприниматель". Девушки выложили в Instagram совместный пост, где рассказали подписчикам, как отлично они проводят время вместе.

"Всегда хорошо", - подписала серию снимков Пэрис Хилтон.

Для вечеринки девушки выбрали наряды в одном стиле: Пэрис Хилтон и Кристина Агилера были одеты в похожие черные костюмы и сделали одинаковые прически - обе блондинки собрали волосы в высокие хвосты.

Пэрис Хилтон сохранила теплые отношения не только с Кристиной Агилерой, но и с Бритни Спирс, которую она поддерживала на протяжении долгих 13 лет, пока певица боролась за прекращение опеки со стороны отца.