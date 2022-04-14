https://news.day.az/showbiz/1453005.html Дима Билан перенес операцию
Дима Билан перенес операцию
40-летний Дима Билан перенес еще одно хирургическое вмешательство. Как передает Day.Az, об этом артист рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.
"Я в порядке. Меня привезли в палату", - рассказал артист. Также он добавил, что на этот раз операция была не настолько серьезной, как прошлая, которую он перенес около месяца назад.
Билан объяснил, что чувствует себя хорошо и уже готов реализовывать новые музыкальные проекты. В мае певец планирует провести большой тур и полноценно вести концертную деятельность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре