Дима Билан перенес операцию

40-летний Дима Билан перенес еще одно хирургическое вмешательство. Как передает Day.Az, об этом артист рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.

"Я в порядке. Меня привезли в палату", - рассказал артист. Также он добавил, что на этот раз операция была не настолько серьезной, как прошлая, которую он перенес около месяца назад.

Билан объяснил, что чувствует себя хорошо и уже готов реализовывать новые музыкальные проекты. В мае певец планирует провести большой тур и полноценно вести концертную деятельность.