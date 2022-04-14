Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на поединок

Американский боец Кенни Рок вызвал на боксерский поединок Уилла Смита, ударившего по лицу родного брата спортсмена, Криса, во время церемонии "Оскар". Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале апреля Кенни Рок подписал контракт на бой во Флориде 11 июня, а в качестве первого соперника выбрал актера Уилла Смита. Брат комика заявил, что уничтожит артиста, а также рассказал, что считает, что Крис Рок не принял извинений Смита, опубликованных звездой в социальных сетях.

На вопрос TMZ о том, нужно ли Смиту и Року-старшему выходить на ринг, Кенни ответил: "Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом". Спортсмен также заявил, что разница в росте с артистом (Смит выше Кенни) его совершенно не пугает.

Сам Уилл Смит пока никак не отреагировал на вызов Рока-младшего. В начале апреля стало известно, что актера отстранили от посещения "Оскара" на 10 лет, однако голливудская звезда может быть номинирована на премии, несмотря на ограничения.

Сам Крис Рок отказался как-либо комментировать инцидент, произошедший на церемонии, пока ему не заплатят.