Disney решила закрыть компанию Blue Sky Studios

Disney+ закрыли анимационную студию Blue Sky Studios, которая известна такими картинами, как "Ледниковый период", "Роботы", "Хортон" и другие.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Disney решила развивать франшизы коллектива самостоятельно.

В честь своего закрытия Blue Sky Studios выпустила трогательный ролик, в котором бельчонок Скрат из франшизы "Ледниковый период" наконец-то добирается до того самого орешка и съедает его, а после - отправляется в новое путешествие.

Студия была основана в 1987 году, затем ее приобрели 20th Century Fox. После слияния с Disney дела у компании пошли совсем плохо.