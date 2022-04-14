https://news.day.az/showbiz/1453291.html Disney решила закрыть компанию Blue Sky Studios
Disney решила закрыть компанию Blue Sky Studios
Disney+ закрыли анимационную студию Blue Sky Studios, которая известна такими картинами, как "Ледниковый период", "Роботы", "Хортон" и другие.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Disney решила развивать франшизы коллектива самостоятельно.
В честь своего закрытия Blue Sky Studios выпустила трогательный ролик, в котором бельчонок Скрат из франшизы "Ледниковый период" наконец-то добирается до того самого орешка и съедает его, а после - отправляется в новое путешествие.
Студия была основана в 1987 году, затем ее приобрели 20th Century Fox. После слияния с Disney дела у компании пошли совсем плохо.
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