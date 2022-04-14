Хикмет Рагимов представляет режиссерский дебют в кино

Популярный актер театра и кино Хикмет Рагимов дебютировал в качестве режиссера, сняв полнометражный художественный фильм "Çılpaq" (Голый, первоначально - "Qəbir" (Могила). Фильм является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV).

Хикмет Рагимов также автор сценария фильма и исполнитель одной из главных ролей.

Фильм снят в жанре драмы, планируется представить его на международных фестивалях, сказал Trend автор, передает Day.Az.

Работа над фильмом будет полностью завершена к концу апреля.

"Идея сценария появилась у меня несколько лет назад на кладбище, когда был на похоронах и наблюдал за неприглядной ситуацией, которая очень задела мои чувства. Некоторые люди хотели "нагреться" на чужом горе. В моем фильме повествуется о том, что умирает очень бедный человек. У его сына, больного человека по имени Рустам, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но даже похоронить. Вместе с одним человеком по имени Сабир он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди..." - сказал Хикмет Рагимов.

Он также выразил большую признательность за реализацию проекта генеральному директору ITV Балакиши Гасымову.

Главную роль - Сабира сыграл заслуженный артист Расим Джафар, сына усопшего - Рустама - сам Хикмет Рагимов. В ролях также заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Эльшан Рустамов, Мамед Мамедли и другие. Оператор - постановщик - Иман Иманов, композитор - Турал Мамедли, звукорежиссер - Мортеза Наджаф, грим - Севиндж Зейналова, второй режиссер - Ниджат Мухтаров.