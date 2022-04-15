Меган Маркл впервые встретилась с Елизаветой II после отречения от королевской семьи

Еще недавно казалось, что встреча Маркл с родственниками супруга невозможна, ведь брюнетка публично жаловалась на травлю с их стороны. По всей видимости, со временем бывшая актриса все же позабыла об обидах и вместе с мужем навестила Елизавету II. ставшую вдовой в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на StarHit.

По сообщению западного источника, Гарри и Меган провели время в королевской резиденции в Виндзоре, пообщались с принцем Чарльзом.

Напомним, в прошлом году Меган Маркл дала скандальной интервью телезвезде Опре Уинфри, в котором призналась, что ее жизнь в королевской семье не была похожа на сказку.

"Не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем. Мне было стыдно признаваться в этом Гарри (тогда она была беременна первенцем Арчи, - прим. "СтарХита"). Но я знала, что если не скажу ему, то сделаю это. Я помню, как рассказала об этом Гарри, а он сильно сжал мою руку и ответил: "Нет, я не думаю, что тебе стоит уходить. Не оставляй меня одного". Мы оба держались изо всех сил" - откровенничала 40-летняя брюнетка.

Принц Гарри сделал все, чтобы оградить любимую от негатива. Ради Меган он отказался от привычной жизни и перебрался в США. Здесь, к слову, на свет появился второй ребенок пары - дочь Лилибет Диана.