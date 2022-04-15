Эмма Стоун тайно купила дом по соседству с Сандрой Буллок

Американская актриса Эмма Стоун тайно купила особняк по соседству с коллегой по цеху Сандрой Буллок. Звезда фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Круэлла" приобрела дом в техасском городе Остин в мае 2021 года, сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объект не экспонировали на открытых торгах. Неизвестно, сколько Стоун заплатила за жилье, однако в старых документах стоимость особняка оценивалась в четыре миллиона долларов. Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, сейчас дом мог бы стоить 7-8 миллионов долларов.

Особняк площадью 464,5 квадратного метра расположен на окруженном живой изгородью участке в 0,4 гектара. Помимо оформленного в бежевых тонах кирпичного главного здания, снаружи есть цветочный сад, бассейн, просторный газон, а также постройка с гаражом и комнатой для гостей. Внутри самого дома четыре спальни, три ванные и отдельная уборная.

Кроме Буллок и Стоун в Остине проживают и другие звезды, среди которых комики Том Сегура и Джо Роган, а также актеры Мэттью Макконахи и Элайджа Вуд,