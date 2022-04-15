Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль в США

Документальное кино, посвященное жизни 52-летней латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес, откроет американский кинофестиваль "Трайбека". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссером картины под названием HalfTime, что в переводе означает "Перерыв", выступила Аманда Мичели, чья лента La Corona в 2008 году была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный документальный фильм.

В Halftime покажут жизнь Дженнифер Лопес за кулисами. Латиноамериканская артистка расскажет, как ей удалось добиться статуса суперзвезды, а также поведает о становлении матерью и одной из самых популярных поп-певиц в мире.

Международный конкурс кинофильмов "Трайбека" пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. С 14 июня картина о Джей Ло станет доступна на стриминговой платформе Netflix.

"Для меня большая честь быть выбранной на открытие "Трайбека", и это очень уместно - показать важные моменты в жизни и карьере Дженнифер всего в нескольких милях от того места, где она выросла. Возможность показать этот фильм на большом экране для нью-йоркской аудитории - это сбывшаяся мечта", - поделилась эмоциями режиссер Halftime Аманда Мичели.