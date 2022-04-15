В Баку покажут иранский мультфильм на азербайджанском языке - ВИДЕО
В сети кинотеатров CinemaPlus с 16 апреля пройдёт показ иранского анимационного фильма "Римская принцесса" на азербайджанском языке, передает Day.Az.
Впервые мультфильм был показан на 33-м Международном кинофестивале Fajr. Анимация была также дублирована на арабском языке и представлена в Ираке, Кувейте, Ливане и некоторых других странах Ближнего Востока.
В мультфильме "Принцесса Рима" задействовано 40 персонажей, в создании которого участвовали почти 100 специалистов.
Режиссёр - Хади Мухамеди. Продолжительность - 90 минут. Возрастное ограничение 6+.
"Римская принцесса" - это анимационный фильм, повествующий о взлетах и падениях христианской принцессы Малики. Малика считается внучкой пророка Иисуса Навина по отцовской и внучкой Римского императора по материнской линии. В истории порабощения на восточных землях некогда принцессы западных земель содержится много полезных уроков.
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