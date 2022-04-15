Эпатажные куклы L.O.L снова в Баку

5 июня на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку зрителей ожидает яркое и феерическое представление эпатажных кукол L.O.L, сообщили Day.Az организаторы показа.

Шоу эпатажных кукол L.O.L - представление, покорившее сердца тысяч зрителей. Фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью, готова вновь удивить публику в Баку.

Креативная команда организаторов, зарекомендовавших себя исключительно качественными шоу, приглашает зрителей открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези. Их ждёт история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для данного яркого представления, и множество сюрпризов подготовили организаторы шоу, интерактивный характер которого вовлекает в действие всех без исключения зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев, множество песен и игры - все это приковывает к себе внимание и не отпускает публику в течение всего представления.

Это музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действе, а родители забудут, что они уже взрослые.

Какими именно будут приключения и что произойдет с героями, зрители узнают, посетив новый музыкальный шоу-спектакль кукол "L.O.L".

После показа юные зрители смогут бесплатно сфотографироваться в фойе театра с полюбившимися героями представления.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн на сайте www.iticket.az

Цена билетов - от 4 до 20 манатов. Начало показа - в 12.00.

Справки по телефону 012 493 00 63.

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