Названа причина отъезда Галкина и Пугачевой именно в Израиль

Телеведущий Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева, вместе с детьми живут в Израиле уже полтора месяца. В начале марта артистка заявила, что они улетели "на лечение, отпуск, каникулы".

Как передает Day.Az, порталу КП стало известно, что знаменитости неслучайно перебрались именно в Израиль. Там похоронена мать Галкина. Также отмечается, что звезды поселились в Кесарии (недалеко от города Хайфа, - прим. WomanHit.ru) на берегу Средиземного моря, где живет брат ведущего.

По слухам, Алла и Максим снимают особняк за один миллион рублей в месяц. А некоторые считают, что дом и вовсе является собственностью Примадонны.

Также есть вероятность того, что супруги останутся на Ближнем Востоке до лета - в июне у Галкина запланированы концерты в израильских городах.