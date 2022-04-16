Скончалась известная американская актриса

В США умерла американская актриса Лиз Шеридан. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на ее представителя,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка ушла из жизни в возрасте 93 лет в собственном доме в Нью-Йорке. Как сообщается, смерть наступила во сне от естественных причин.

Широкую известность Шеридан работа в сериале "Альф" (1986 - 1990), в котором она исполнила роль соседки семьи Таннеров, а также ситком "Сайнфелд" (1989 - 1998), где она сыграла мать главного героя.