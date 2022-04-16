Алек Болдуин объяснил, зачем ему восемь детей

Актер Алек Болдуин поделился в социальных сетях, что быть родителем - прекрасно, поэтому они с женой Хиллари захотели еще одну малышку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На днях артист разместил видео, на котором его младшая дочь Мария Люсия удивляется своему отражению на экране фронтальной камеры и смеется.

"Люди спрашивают, зачем ему так много детей. Вот почему. Быть родителем - это величайшее путешествие", - написал Болдуин.

В марте 2022 года актер сообщил, что они с женой ждут еще одного ребенка. На данный момент 64-летний Алек и его жена Хилария воспитывают шестерых детей: восьмилетнюю дочь Кармен, годовалую Люсию и четверых сыновей - шестилетнего Рафаэля, пятилетнего Леонардо, трехлетнего Ромео и полуторагодовалого Эдуардо. У Болдуина также имеется 26-летняя дочь Айрленд от его первого брака с актрисой Ким Бейсингер.