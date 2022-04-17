58-летняя Лолита сняла с себя юбку прямо на сцене

Российская поп-исполнительница Лолита Милявская удивила поклонников во время выступления в концертном зале "Крокус Сити Холл", передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

В один из моментов поклонница подошла к сцене и протянула букет цветов, на что та с юмором ответила: "Я еще ни хера не сделала, спасибо большое", чем вызвала смех и аплодисменты зала.

Дальше Лолита продолжила: "Просто я, честно, очень боялась сегодня и одевалась специально. Думала как-то поприличнее, потому что 58, климакс прошел и надо как-то уже включить башку. Я вас послушала, а я всегда слушаю зал со сцены, две песни послушала и подумала: "Вы же не за этим пришли, вы все-таки..." После этих слов певица стянула с себя юбку, под которой оказались элегантные брюки. Зрители отреагировали на поступок Милявской бурными аплодисментами.