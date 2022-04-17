Умерла известная советская актриса

С прискорбием сообщаем: 16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома № 1 Школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947-1985 гг. Ей было 97 лет. Об этом сообщает сайт Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, передает Day.Az.

"Внучка пианиста и композитора Феликса Блуменфельда, 20 лет назад она написала книгу, посвящённую истории семьи, и назвала её "Век любви и печали". Её собственный век вместил в себя и потерю отца, расстрелянного в 1938-м, и войну, и множество утрат, но было в нём и великое счастье. В 1943 году, пройдя огромный конкурс (из тысячи претендентов было выбрано 18), она стала студенткой первого набора Школы-студии МХАТ и встретила там главного человека своей жизни - Владлена Давыдова, вскоре ставшего настоящей "звездой" после главной роли в фильме "Встреча на Эльбе". Они были невероятно красивой парой. В 1947 году обоих приняли во МХАТ, где Маргарита Викторовна играла на протяжении сорока лет (среди ролей - Магда в "Заговоре обречённых", Маша в "Кремлёвских курантах", Елена в "Мещанах", Елена Андреевна в "Дяде Ване"), а Владлен Семёнович оставался в труппе до конца жизни в 2012 году.

Их сын Андрей Давыдов пошёл по стопам родителей - заслуженный артист России, он полвека служит в Художественном театре.

"В последний раз Маргарита Анастасьева выходила на родную сцену несколько лет назад - на праздновании 75-летия Школы-студии МХАТ. Уже единственная, она представляла её первый выпуск. Бывшая первой в его списке, она ушла последней.

Художественный театр скорбит и выражает соболезнования Андрею Владленовичу Давыдову, всем родным и близким Маргариты Викторовны Анастасьевой.

Прощание с актрисой состоится в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.